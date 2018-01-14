Вчера, 22:30

Друг Сергея Семёнова сообщил, скандально известная Диана Шурыгина была проституткой, начиная с 14 лет. Илья Анищенко сообщил об этом во время своего интервьюирования.

Анищенко, работая профлайтером, является другом Сергею Семёнову. Он сообщил СМИ, представители его профессии могут определять, насколько человеческие слова правдивы, наблюдая за мимикой и поведением людей во время этого.

После того, как его друг Семёнов получил срок за «типа изнасилование» Шурыгиной, молодой человек занялся собственными исследованиями, чтобы попытаться помочь другу.

Помимо того, он оказывал не только моральную, но и материальную помощь родственникам «сидельца». Сейчас он сообщает, что всем семейством Шурыгиных осуществляется полный обман общественности.

Как сообщено профайлером, доказательством тому служит отказ в прохождении теста на детекторе лжи и истерика, которой это сопровождалось.

Анищенкко делает утверждения о том, что Шурыгиной услуги, касающиеся интимного характера, начали оказываться ещё в 14 лет.

Со слов Анищенко, родители дочери знали о «занятиях» своей дочери. Более того, они брали с её заработка определённую мзду.

Деятельность несовершеннолетней прикрывалась, как проинформировал Анищенко, братом Шурыгиной, который тогда занимал должность начальника УГРО в одном из подразделений Ульяновска.