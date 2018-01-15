Бывший наркоман Стас Пьеха влез в долги

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Певец Стас Пьеха не отрицает своего злоупотребления наркотиками в прошлом. Однако стало известно, что звездный внук раскаялся в своей слабости к увеселительным веществам. Стало известно, что ради отказа от пагубной привычки и алкоголя Стасу пришлось влезть в долги.

Звездный внук Эдиты Пьехи рассказал, как он поборол пагубную привычку принимать наркотические вещества. По словам Стаса, главное не останавливаться на достигнутом результате.

«Правда, в моем случае главная проблема заключалась не в алкоголе. В 90-е годы было модно принимать разные вещества в клубах, мы сильно погорели на этом. Я наносил ущерб не только себе, но и близким», – цитирует StarHit певца.

Пьеха также рассказал, что самостоятельно не пытался попробовать что-либо. Делал это неосознанно вслед за всеми тусовщиками своего времени.

После тяжелой борьбы с недугом, Пьеха сумел преодолеть желание и более трех лет не принимает наркотики и алкоголь. На данный момент Стас Пьеха является владельцем клиники по борьбе с наркозависимостью.

По мнению певца, проблему можно решить если упорно идти к своей цели. Также он ездит по другим реабилитационным центрам и рассказывает пациентам о собственном опыте преодоления трудностей.