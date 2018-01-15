Бывший наркоман Стас Пьеха влез в долги

Певец Стас Пьеха не отрицает своего злоупотребления наркотиками в прошлом. Однако стало известно, что звездный внук раскаялся в своей слабости к увеселительным веществам. Стало известно, что ради отказа от пагубной привычки и алкоголя Стасу пришлось влезть в долги.
Звездный внук Эдиты Пьехи рассказал, как он поборол пагубную привычку принимать наркотические вещества. По словам Стаса, главное не останавливаться на достигнутом результате.
Пьеха также рассказал, что самостоятельно не пытался попробовать что-либо. Делал это неосознанно вслед за всеми тусовщиками своего времени.
После тяжелой борьбы с недугом, Пьеха сумел преодолеть желание и более трех лет не принимает наркотики и алкоголь. На данный момент Стас Пьеха является владельцем клиники по борьбе с наркозависимостью.
По мнению певца, проблему можно решить если упорно идти к своей цели. Также он ездит по другим реабилитационным центрам и рассказывает пациентам о собственном опыте преодоления трудностей.