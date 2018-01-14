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«Первым делом футбол»: Дмитрий Тарасов бросил беременную Костенко

Вчера, 18:33

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинул беременную Анастасию Костенко и улетел в Испанию на сборы. На прошлой неделе у футболиста состоится ответственный матч.

Дмитрий Тарасов отправился на тренировки в Испанию, где пройдет игра «Локомотива». Именно по этой причине он оставил в российской столице свою беременную супругу, которой пришлось в одиночестве посетить женскую консультацию. Об этом модель сообщила в своем микроблоге, заявив, что уже скучает по Дмитрию.

Матч планируется на 18 января и пройдет в Марбелье, где Дмитрий Тарасов выйдет на футбольное поле в основном составе. Затем спортсмен вернется в Россию и пара отправиться в свадебное путешествие.


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