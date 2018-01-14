Елизавета Боярская напугала поклонников «голым» лицом

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Актриса Елизавета Боярская опубликовала в Сети редкий семейный снимок с отдыха. Однако многие поклонники на фотографии с трудом узнали дочь Михаила Сергеевича на фото без макияжа.

Елизавета Боярская показала новую фотографию с семейного отдыха, где засветила и своего супруга, которые редко предпочитает выкладывать снимки в Интернет. Многие поклонники восхитились парой, но нашлись и те, кто не сразу узнал дочь Михаила Боярского без привычного макияжа.

Пользователи Сети стали критиковать Елизавету Боярскую за «голое» лицо: «Она ж без грима на человека не похожа!», «Не узнала Лизу без мейкапа!», «Она без косметики другой человек!».