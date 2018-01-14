VistaNews.ru


Анна Семенович «покормила» грудью Галыгина и Хрусталёва

Вчера, 16:14

Светская львица Анна Семенович, отдыхающая сейчас на Бали, показала, как «покормила» грудью Вадима Галыгина и Дмитрия Хрусталёва. С ними артистка встретилась, отмечая Старый Новый год, как сообщает VladTime.

 Анна Семенович пошутила, что это теперь её сыновья. На снимке светская львица обнимает Галыгина и Хрусталёва так, что они оказываются практически прижатыми к объёмному бюсту девушки. Поклонники отнеслись к фотографии неоднозначно.

 Многие из них стали шутить, обратив внимание на размер головы Дмитрия Хрусталёва. По мнению фанатов, она такая же, как левая грудь Анны Семенович, и расположена низко, так что это напомнило интернет-пользователям кадр из фантастического фильма «Вспомнить всё», где у героини-марсианки было как раз три груди. Другие ужаснулись объёмам бюста светской львицы, посоветовав всё-таки его уменьшить.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.