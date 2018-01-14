Анна Семенович «покормила» грудью Галыгина и Хрусталёва

Вчера, 16:14

Светская львица Анна Семенович, отдыхающая сейчас на Бали, показала, как «покормила» грудью Вадима Галыгина и Дмитрия Хрусталёва. С ними артистка встретилась, отмечая Старый Новый год, как сообщает VladTime.

Анна Семенович пошутила, что это теперь её сыновья. На снимке светская львица обнимает Галыгина и Хрусталёва так, что они оказываются практически прижатыми к объёмному бюсту девушки. Поклонники отнеслись к фотографии неоднозначно.

Многие из них стали шутить, обратив внимание на размер головы Дмитрия Хрусталёва. По мнению фанатов, она такая же, как левая грудь Анны Семенович, и расположена низко, так что это напомнило интернет-пользователям кадр из фантастического фильма «Вспомнить всё», где у героини-марсианки было как раз три груди. Другие ужаснулись объёмам бюста светской львицы, посоветовав всё-таки его уменьшить.