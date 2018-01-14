Джим Керри: Мне оставалось жить 10 минут

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Джим Керри рассказал на своей странице в соцсети о том, как на Гавайях получил sms-предупреждение об угрозе баллистической ракеты. Такое сообщение с утра взбудоражило и испугало актера, он был уверен, что жить осталось 10 минут.

Вчера, 13 января, в 08:00 часов утра по местному времени все гавайские обитатели получили sms-предупреждение: «Аварийное оповещение. Угроза баллистической ракеты. Немедленно ищите убежище. Это не учебная тревога». После такого Керри был просто разъярен, и написал свой комментарий по этому поводу в Twitter, ведь только через 35 минут пришло опровержение. По мнению актера, это психологическое давление-предупреждение: "Если мы впустим человека-Гоморру и его команду для продолжения отчуждения мира, то мы просто обречены на страдания", именно такими словами он выразился в адрес Трампа. Многие в курсе, что Керри не жалует политику нового президента США и всей его команды.

Ранее гавайский губернатор в своем Twitter извинился перед жителями за ложную тревогу, так как дело именно в системе оповещения о ЧС, достаточно было сотруднику "нажать не на ту кнопку". На данный момент по факту случившейся неурядицы ведутся проверки и расследование.