Вчера, 16:13

Появились первые снимки со свадебного торжества участников «Дома-2» Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес. Мероприятие проходило на Сейшельских островах, а фото выставили на своих аккаунтах свидетели – Алексей Купин и Майя Донцова, как сообщает HotGeo.

По словам Купина, они с Донцовой и организовывали свадебное торжество. В связи с жарким климатом Сейшельских островов у жениха был не смокинг, а более свободная летняя одежда. Алексей Купин в подписи благословил Литвинова и Мусульбес на счастливый брак, а также предложил подписчикам поздравлять их в комментариях к фотографии.

Поклонники, однако, назвали это «несерьёзным», удивившись, почему на своих страницах у молодожёнов пока ни одного фото. Интернет-пользователи подчеркнули, что хотели бы поздравлять пару на их страницах, а не у свидетеля. Некоторые также были недовольны «постным» выражением лица Татьяны Мусульбес, по которому не было заметно, что она рада свадебному торжеству.