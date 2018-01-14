Группе "Ленинград" 21 год: Что прошёл коллектив за время существования?

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"Ленинграду" - 21 год!

Нашумевшее событие с официальной датой на 13 января приобрело сумасшедший размах. Эксцентричный Сергей Шнуров на своих официальных страничках в соцсетях в своеобразной остроумной форме осветил это значимое событие, сообщив, что с этого момента все участники группировки Ленинград имеют полное право по-взрослому выпивать и веселиться. Вырулив на путь популярности без особой телевизионной раскрутки и без покровительства продюсеров, клубный питерский проект обернулся самым знаменитым и востребованным на любой зрительский запрос.

С каждым днём рождения группа приходит на пике славы, а новые песни становятся ещё популярнее старых фееричных хитов. За эти года "Ленинград" претерпел целый калейдоскоп событий, начиная со смены певцов, стиля, и в результате превратился, похоже, в самую универсальную затею, которая с особой тщательностью работает на радость своей публике и не имеет себе аналогов на российской эстраде.

Группа-тотализатор абсолютно безотказна и выступает везде и для всех, чем вызывает некое осуждение в неразборчивости. Однако "Ленинград" своей первородностью, дурачеством и точностью не только защищена от критики и серьёзным меркам, но и просто сама себя высмеивает. Энергетика группировки архаична. Животный драйв монстров рока удерживает "эсхатологический" восторг и закрепил за собой ощущение праздника в лучших литературных русских традициях.

Находясь долгое время под запретом, во времена Лужкова, когда "Шнуров и компания" были в самом расцвете своего творчества, сейчас отрываются с особым размахом. Поэтому их песни слушают долго и непрерывно, как говорят: "пока кровь с ушей не пойдёт". Успех группы достиг небывалых широт - это и есть достойная оценка их работы и похвала, которая приобрела врождённый характер.

Напомним, что недавно Сергеем Шнуровым было выложено юмористичное фото в Instagram. На нём певец старался изображать сильно выпившего человека. В традиционной манере заядлого алкаша он лежал в одних шортах на траве повернувшись на бок, в правой руке держал бутылку вина, а левой, по модному стилю "следуй за мной" держал женскую руку. "Подогретые" экстравагантной шуткой подписчики не скупились на лайки и комментарии в которых проявляли солидарность и одобрение эдакой выходке. Вполне возможно, что последует флешмоб от фанатов по заданной юмористичной тематике.