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Станислав Садальский признался, что он жадный, из роскошного отеля

Сегодня, 14:58

Актёр Станислав Садальский признался фанатам, что не любит отдавать много денег, публикуя фотографию из роскошного отеля в Объединённых Арабских Эмиратах.

 Садальский находится в ОАЭ и, согласно его геолокации, проживает в 5-звёздочном отеле Fairmont Ajman в городе Аджман. В посте актёр пожаловался на «необоснованно» высокие цены на еду: «Не знаю как в других гостиницах, а в нашем стоимость блюд существенно завышена: две порции макарон с сыром и два фреша арбузных - чек на 100 евро, туда входит 30 евро налогов с чаевыми. Самое интересное, что в меню абсолютно другие цены, сумму узнаешь только при оплате.»

Подписчики также удились расценкам, отметив, что раз оплатил счёт, то и деньги есть. И это хорошо. Как узнали журналисты «ВистаНьюс», Fairmont Ajman – не просто роскошный отель: 16-этажное здание было построено только в 2015 и располагается рядом с собственным пляжем. Обслуживание и приятные бонусы вполне оправдывают цену.


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