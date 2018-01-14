Муж Бородиной жалуется на "Аэрофлот" за испорченные планы

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В Instagram у Курбана Омарова, супруга Ксении Бородиной, появилось видео о том, что сотрудники компании "Аэрофлот" испортили все планы бизнесмену. Мужчина остался очень недоволен работой авиакомпании.

Омаров рассказал о том, что он вместе со своим приятелем покупали билеты на лайнер Boeing, и лететь собирались именно на нем. Но в результате "Аэрофлот" перед самым вылетом сменил самолет на Sukhoi Superjet 100, отметим, что эта модель даже лучше и новее. Муж Бородиной переживал, что во время полета может произойти непредвиденное, и при этом заявил, что "Аэрофлот" насильно поменял их планы. В заключении своего видео-обращения к подписчикам он попросил, чтобы его запомнили молодым и веселым, если вдруг он через пару часов не выйдет на связь. Подписчики не поняли этих возмущений, а представители авиакомпании в свою защиту отреагировали, объяснив, что перед вылетом каждый самолет проходит проверку.