Жена Игоря Николаева Юлия чуть не родила в такси

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Спустя два года после родов Юлия Проскурякова рассказала, как появилась на свет дочка Вероника. Игорь Николаев уточнил, что песня «Такси, такси…» стала для него пророческой, поскольку Юлия чуть не родила в салоне заказанного автомобиля.

Известная пара любящих звезд Юлия Проскурякова и Игорь Николаев стали родителями. Этой новостью были обрадованы поклонники семьи Николаева 2 года тому назад. Теперь же, на дни рождении дочки Вероники звезды рассказали, как все происходило в день рождения девочки. Супруга Николаева отправилась в Юрмалу на фестиваль и неожиданно поняла, что Вероничка хочет увидеть мир именно в этом городе. Роды могли начаться прямо в салоне заказанного авто. Однако все завершилось успешно и Проскурякова успешно была доставлена в отделение для беременных, где она впервые и подержала малышку после родов.

«Молодой» папа Николаев рассказывает, что не чувствует разницы между отцовскими чувствами в молодости и сейчас, поскольку к дочери он спешит сломя голову. Эти все нюансы своего знакомства с дочкой и многое другое супруги обсудили с ведущим программы «Когда все дома» на канале «Россия-1».