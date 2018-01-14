Хайпанём немножечко: Фейки на Сергея Семёнова собирают 30-40 тысяч подписчиков

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Хайп вокруг истории изнасилования Дианы Шурыгиной набирает обороты. Обвинённый Сергей Семёнов стал уже популярным в социальных сетях, но зачастую фейки собирают больше подписчиков, чем настоящие страницы Семёнова.

Его сестра Екатерина Семёнова также хайпанула на происходящем вокруг семьи. После выхода из тюрьмы Сергей Семёнов обрёл большую славу, и теперь даёт интервью лишь за 50 тысяч рублей. VistaNews удалось выяснить, что, обвинённый в изнасиловании юноша, на своей странице собрал 7,5 тысяч подписчиков. Его фейк «ВКонтакте» при этом получил 40-тысячную аудиторию. На каждой записи у создателя ненастоящей страницы более тысячи «лайков».

С Instagram такая же проблема: у фейка уже более 30 тысяч подписчиков, а Семёнов с логином freesemenov собрал почти 25 тысяч за сутки. При этом, некоторые СМИ продолжают использовать ненастоящие страницы оппонента Шурыгиной. На фейках даётся недостоверная информация, которая нарушает общую картину для читателей. Екатерина Семёнова в связи с этим на своей странице разместила ссылки на настоящие аккаунты 22-летнего брата.