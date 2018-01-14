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Поклонникам надоели «голые» фото Натальи Рудовой

Сегодня, 13:52

Поклонникам надоели «голые» фото актрисы Натальи Рудовой, которые она выставляет, будучи на курорте. Они попросили артистку перестать вести себя, как «извращенка», как сообщает VladTime.

 Выместили своё недовольство интернет-пользователи под очередным снимком, где Наталья Рудова позировала на яхте, будучи в купальнике и футболке с немного раздвинутыми ногами. В подписи к фото актриса называла себя «безнадёжным романтиком с грязным умом и высокими стандартами», желая, чтобы в ней видели селебрити, которая не может без публики и «вечно одержима».

Фанаты знаменитости не оценили такую философию, раскритиковав и своеобразный наряд, и позу знаменитости. Многие с сарказмом начали интересоваться, когда же Наталья Рудова в таком случае предстанет без нижнего белья. Некоторым, впрочем, актриса всё-таки понравилась и в этом образе.


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