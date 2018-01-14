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Ирина Безрукова рассказала, как ударила режиссера по лицу

Сегодня, 13:19

Известная российская актриса Ирина Безрукова рассказала, как ей пришлось поставить на место хамовитого режиссера с помощью удара по лицу.

Актриса не уточняла имени мужчины, а лишь поделилась своей историей. Однажды, во время участия в фильме, название которого так же не названо, режиссер картины предложил ей нелицеприятные вещи. Так как, по словам Безруковой, она является непосредственным человеком, нахал тут же получил по физиономии, после чего тема разговора была закрыта раз и навсегда, и участники инцидента продолжили работу. Разоблачать того, кто же оказался таким наглым, артистка не стала, дабы "не выносить сор из избы".
Напомним, в связи с последними событиями, а именно скандалом с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, со всех сторон от знаменитостей посыпались обвинения в домогательствах от режиссеров. Также подобные заявления выдвигали и окружающие звезд, прежде работавшие у них на тех или иных должностях.


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