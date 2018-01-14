Юлия Меньшова сильно помолодела из-за новой стрижки

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Долгие годы Юлия Меньшова не радовала своих поклонников сменой имиджа. Однако теперь известная телеведущая решила исправиться и сменила свою стрижку.

Юлия Меньшова на днях показала себя в салоне красоты, где ей стилисты сделали новую укладку, которая буквально омолодила телеведущую. Фанаты посчитали, что новая прическа подходит Юлии намного больше, ведь старый стиль очень старил Меньшовой и добавлял пару лишних лет. В комментариях восторженные фанаты восхитились молодостью российской знаменитости, а многие даже посчитали, что в новом образе Юлия стал более привлекательной.

«Светлый цвет волос всегда молодит», «Юля, вы очень красивая и яркая женщина. Я вами восхищаюсь», «Прическа и одежда, и да здравствует не бабушка, а современная и молодая женщина!», - писали поклонники Меньшовой.