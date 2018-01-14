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Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за пьяное поведение и удаление «историй»

Сегодня, 12:20

Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за то, что она перепила во время отдыха в Таиланде, в результате чего выставляла в Instagram «истории», которые потом удалила. Также поклонников шокировал снимок с певцом Элджеем, как сообщает VladTime.

 Ольга Бузова входит в кураж. Подписчики, не успев понять, как недавно плачущая о своём одиночестве артистка неожиданно приятно провела время на яхте с Тимуром Батрутдиновым, теперь строят догадки, что её может связывать с Элджеем. Интернет-пользователи рекомендуют звезде не бросаться в крайности.

 Это касается и того, что Ольга Бузова сильно перепила, отмечая Старый Новый год, что отразилось и в Instagram. Ранее такое звезда себе позволяла демонстрировать на публику только один раз, как-то выставив видео, где она, явно уже будучи не в состоянии себя контролировать, танцевала в ночном клубе с расстегнутой на брюках ширинкой. Подписчики порекомендовали Ольге Бузовой лучше следить за собой и «не позориться».


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