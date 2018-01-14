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Сергея Зверева нагнули в "Дом-2"

Сегодня, 11:46

Сергей Зверев появился в передаче «Дом-2», после чего его сразу заставили нагибаться. Чемпион Европы по парикмахерскому искусству продемонстрировал эротический танец и показал девушкам, как правильно двигать ягодицами.

Шоумен был немного удивлён, как перед его глазами танцевала одна из участниц «Дом-2». Это произошло во время съёмок передачи, эфир которой состоится 16 января. Звереву понравилось, как двигаются девушки, и он решил продемонстрировать мастер-класс. «Нагибайтесь, Серёжа», - кричала одна из участниц «Дом-2».

Анонс выпуска был опубликован в официальном канале ток-шоу в Instagram. Зрители заявили, что это слишком пошло и посоветовали Звереву больше не приходить на телестройку, чтобы не портить свой эпатажный имидж.


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