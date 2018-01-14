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Бывшая участница SEREBRO Полина Фаворская частично оголила грудь, поскольку бюстгальтер на ней был прозрачным. Поклонников поразил такой откровенный снимок, как сообщает VladTime.

По словам Полины Фаворской, в таком виде она собралась перекусить. Поклонники написали много приятных слов в адрес хорошей фигуры артистки, хотя и были удивлены тем, для чего демонстрировать тело настолько откровенно. Многие из них написали, что уход из SEREBRO пошёл на пользу Полине Фаворской, поскольку она с каждым днём только красивее.

Однако нашлись и те, кому новый образ знаменитости не понравился. «Полина с каждым постом всё обнажённее и обнажённее. Зачем?» - недоумевает одна подписчица. Другому комментатору показалось, что у Фаворской разбита губа, а третий раскритиковал вид левой груди певицы.