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Полина Фаворская частично оголила грудь

Сегодня, 11:52

Бывшая участница SEREBRO Полина Фаворская частично оголила грудь, поскольку бюстгальтер на ней был прозрачным. Поклонников поразил такой откровенный снимок, как сообщает VladTime.

 По словам Полины Фаворской, в таком виде она собралась перекусить. Поклонники написали много приятных слов в адрес хорошей фигуры артистки, хотя и были удивлены тем, для чего демонстрировать тело настолько откровенно. Многие из них написали, что уход из SEREBRO пошёл на пользу Полине Фаворской, поскольку она с каждым днём только красивее.

Однако нашлись и те, кому новый образ знаменитости не понравился. «Полина с каждым постом всё обнажённее и обнажённее. Зачем?» - недоумевает одна подписчица. Другому комментатору показалось, что у Фаворской разбита губа, а третий раскритиковал вид левой груди певицы.


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