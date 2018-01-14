Анджелина Джоли впервые прокомментировала свой новый роман

Сегодня, 11:45

Американская актриса Анджелина Джоли дала откровенное интервью журналистам и прокомментировав слухи о своем новом романе. По словам знаменитости, показывать своего мужчину общественности она не намерена.

Анджелина Джоли сообщила, что не будет показывать публично своего нового возлюбленного. Ранее западные СМИ утверждали, что актриса должна появиться на церемонии вручения премии «Оскар» вместе со своим бойфрендом. Однако Джоли на днях развенчала данную информацию и сообщила, что в будущем не планирует выносить отношения на публику.

На днях вышла статья австралийского издания New Idea, которая гласила, что Анджелина Джоли познакомит поклонников со своим новым молодым человеком. Актриса была возмущена статьей и заявила, что не планирует личную жизнь показывать всему миру.