Астраханка Трофилова рассказала всю правду о зарплате в «Дом-2»

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Участница телестройки «Дом-2» рассказала о своем пребывании в проекте. По словам девушки в телешоу сделать пластику, купить жилье, авто можно, если быть популярным и «держаться» на телеэкране. Официально таких комментариев Елена Трофилова ранее не давала.

Стало известно, что экс-участница «Дом-2» Елена Трофилова после шоу раскрыла всю правду о съемках телевизионного проекта о построении «любви». По словам девушки о настоящих чувствах в шоу речи не идет. Участники лишь могут стать чьим-то удачным капиталовложением. Благодаря попаданию в «телик» можно бесплатно подкорректировать свою внешность, приобрести жилплощадь, отдохнуть в теплых странах и многое другое.

К такому выводу можно прийти после пребывания в самом эпицентре «Дом-2». Также известно, что сниматься в проекте также можно за деньги. По некоторым данным, звезды «Дом-2» получают в месяц по 150-200 тыс. рублей. Новенькие участники, пройдя испытательный срок два месяца, – по 30 тыс. рублей.