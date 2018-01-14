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Известная певица и писательница Наталья Штурм наполовину оголилась, чтобы показать разрисованное хной тело с татуировками «мехенди». Подписчиков возмутило такое поведение, и некоторые из них поинтересовались, когда в таком случае дело дойдёт до съёмок в фильмах для взрослых, как сообщает VladTime.

В Instagram Натальи Штурм много фотографий, где частично или полностью открыты пикантные части тела. У каждого снимка свой весьма своеобразный посыл. Показав в очередной раз грудь, на этот раз разрисованную мехенди, артистка подчеркнула, что это должно привлечь богатство и удачу, а также защищать от нечистой силы.

Подписчиков возмутило то, что знаменитость в 50 лет предпочитает славиться не творчеством, а «голыми фото». Многие из них также отметили, что кожа у Натальи Штурм уже выглядит, не как у молодой девушки, потому смотреть на такое не очень приятно. Некоторые раскритиковали качество рисунков мехенди, подчеркнув, что сделаны они слабо и как-то без нужных деталей. Часть фанатов в защиту Натальи Штурм поинтересовались у хейтеров, смогут ли они так выглядеть в 50 лет.