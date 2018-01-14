Светлана Лобода в сексуальном боди показала стройные ноги

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Популярная певица и бывшая участница «ВИА Гра» Светлана Лобода поразила поклонников своим новым образом в сексуальном боди. Поклонники артистки оценили не только стройную талию певицы, но и длинные ноги.

Светлана Лобода в своем микроблоге засветили необычное видео, где показала свое тело в откровенном черном боди, при этом больше на артистке ничего надето не было. Подписчики Лободы в комментариях похвалили Светлану за прекрасную фигуру и не менее стройные ноги, а также попросили совета о похудении, чтобы добиться таких же шикарных результатов.

«Какая куколка!», «Решила пошалить?», «Помолодела с новой прической, как девочка», «Вы божественна», «Светлана, как ты питаешься? Ты вегетарианка?», «Очень сексуально», - комментировали снимок фолловеры Лободы.