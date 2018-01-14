«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин показал «перевёрнутую Украину»

Сегодня, 09:55

Кирилл Терёшин, прославившийся за накачанные синтолом «руки-базуки» перекрасил волосы. Сначала у него сверху был голубой цвет, а снизу жёлтый, а теперь всё наоборот, потому поклонники заявили, что интернет-знаменитость показал «перевёрнутую Украину», как сообщает «Версия Инфо».

По мнению многих, из-за сочетания цветов волосы Кирилла Терёшина ранее представляли собой своеобразную демонстрацию флага Украины. Однако новый образ сохраняет только цвета, но очерёдность изменена. Такой просто вариант смены имиджа удивил поклонников парня-«руки-базуки».

Кроме того, многие из них заметили, что Кирилл Терёшин опять решил наращивать мышечную массу синтолом. Размер бицепса стал больше. Качок это подтвердил, отметив, что в 2018 году сделает мышцы себе больше в области плеч, ног и груди.