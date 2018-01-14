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Максим Галкин удивляет своей причёской пользователей

Сегодня, 09:35

Известный телеведущий Максим Галкин удивляет пользователей сети своей новой причёской. Он выложил новое селфи на своей странице в сети Instagram.

Артист сменил свой имидж, при этом демонстративно подстриг волосы. Сам снимок он подписал: "Надоело уже ходить с длинными волосами." Теперь у него чёлка на одну сторону. Поклонники Максима сразу оценили новую внешность ведущего. Большинство людей утверждает, что такая модель стрижки очень идёт ему, и что он выглядит очень привлекательно. Сама же публикация фотографии уже успела набрать 20 тысяч лайков и очень много хороших отзывов. Как заявляет сам шоумен, смена имиджа прошла успешно.


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