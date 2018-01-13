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Звезда Playboy Лиман в нижнем белье споет частушки на старый Новый год

Вчера, 23:37

Звезда Playboy родом из Ростова радует подписчиков в Instagram своими эротичными интим-фото. В старый Новый год Мария Лиман снялась у ёлки в нижнем белье и пообещала спеть частушки.

Красавица-модель обожает показывать своё роскошное тело в самых разных ракурсах и совершенно не стесняется его обнажать, к тому же, работа в Playboy обязывает держать форму. Любимица Ростова и всего мира подразнила подписчиков в Instagram, снявшись в сексуальном нижнем белье. Красное кружевное боди и крошечные трусики совершенно не скрывают прелестей Лиман.

Мария в подписи к фото поздравила всех со старым Новым годом и пообещала пойти к соседям петь частушки. Также Лиман поинтересовалась у подписчиков, кто собирается заняться гаданием, и посулила возможную встречу с теми, кто оставит адрес.


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