Сергей Семенов из истории с Шурыгиной помог детскому приюту в Волжском

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Сергей Семенов, знаменитый из истории с Дианой Шурыгиной, помог детскому приюту в Волжском Волгоградской области. Об этом рассказала директор заведения Евгения Ватейчкина, познакомившаяся с парнем в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым.

10 января из тюрьмы был освобожден Сергей Семенов, который проходил фигурантом по уголовному делу по факту изнасилования Дианы Шурыгиной. Спустя два дня он появился в «Прямом эфире», где встретился с Евгенией Ватейчкиной, директором детского приюта в Волжском. Как оказалось, парень передал воспитанникам 66 рубашек белого цвета, по 33 свитеров и пар перчаток. Всего в приюте находятся 33 ребенка, возраст которых составляет от 6 до 17 лет.

Ватейчкина считает, что Сергей Семенов добрый молодой человек, и благодарила его за оказанную помощь. По ее словам, Диана Шурыгина стала провокатором в неприятной истории с изнасилованием.