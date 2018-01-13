В сети сравнили девушек-моделей Тимати в неглиже

Вчера, 19:35

В сети разместили снимки бывшей и настоящей девушек Тимати в купальниках. Поклонники рэпера решили сравнить внешность моделей, отметив, что у Тимати очень хороший вкус.

Два года назад рэпер расстался с матерью своего ребенка Аленой Шишковой. Девушка в 2012 году была удостоена титула 2-й вице-мисс России. Эта информация уже сама по себе говорит, что Алена имеет очень красивую внешность, но если посмотреть на ее фото, можно заметить, что ее тело имеет идеальные параметры.

Тимати променял вторую вице-мисс на первую, речь идет об Анастасии Решетовой. Жгучая брюнетка получила титул 1-й вице-мисс в 2014 году. Бывшая и настоящая девушки Тимати, несмотря на явные различия, имеют некоторые сходства. Обе красавицы строят карьеру модели, также у них длинные ноги и красивая грудь. Поклонники не смогли сказать, кто красивее Алена или Анастасия, однако они сошлись во мнении, что у Тимати очень хороший вкус на девушек.