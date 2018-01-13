Instagram с интим-фото Лопыревой опять взломали

Вчера, 19:12

Уже второй раз на этой неделе страничка Instagram известной спортивной телеведущей Виктории Лопыревой подвергается атаке хакеров. Девушку во второй раз взламывают и публикуют интим-фото и видео известных людей.

Первая атака произошла 9 января этого года и повторилась вновь 13 января. Жертвами хакеров стали супруги Мамаевы, Юлия Ковальчук, семейство Якубовских. На первый взлом Виктория по сути никак не отреагировала, после того, как ее страница была восстановлена, девушка заявила, что в ближайшее время никаких публикаций делать не намерена. Лопырева хотела заняться своими взломщиками и установить причины хакерской атаки, однако еще не успела это сделать, как Викторию тут же поджидал второй взлом и снова с публикацией интима. На сей раз пикантные фото были удалены в течение 40 минут после публикации.

Существуют сведения о том, что второй раз страницу Виктории взламывали те же злоумышленники, что и в первый.