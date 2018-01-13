Алена Водонаева заявила, что все её критики являются «пациентами»

Вчера, 18:50

Ведущая Алёна Водонаева заявила, что все её критики являются «пациентами». Как сообщает HotGeo, девушка заметила, что некоторым не нравится, когда она публикует фото, где на заднем фоне море или пляж, и именно на них идёт самая сильная реакция.

По словам Алёны Водонаевой, ведущая листала Instagram своей знакомой, которая уехала с детьми на отдых, и поражалась количеству неприятных комментариев за снимки. Однако когда артистка сама стала выставлять фотографии с пляжей или на фоне моря, то тоже получила огромную волну критики. Алёна Водонаева попросила подписчиков не выставлять себя же в негативном свете и быть добрее.

Ведущая отметила, что ей самой, например, нравится наблюдать за тем, как другие отдыхают. Большинство поклонников согласилось с Алёной Водонаевой, подчеркнув, что плохо, когда чужие победы вызывают только зависть.