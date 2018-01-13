Специалист по лжи из Екатеринбурга побывал на передаче у Малахова

Вчера, 18:20

Специалист по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко, который стал популярным после всех шоу с Дианой Шурыгиной, в очередной раз появился на шоу Малахова «Прямой эфир». На этот раз гости программы обсуждали освобождение из-под заключения Сергея Семёнова – якобы «насильника» Шурыгиной.

Молодой человек покинул тюрьму недавно, всего лишь три дня назад. Его освободили по УДО, вместо 8 лет, именно такой приговор вынес суд, он отсидел только 1 год. Его посчитали невиновным.

Илья Анищенко на своём аккаунте во «ВКонтакте» сообщил, что наконец-то сбылась его небольшая мечта. Во время шоу эксперт в защиту Сергея сильно кричал. Илья просит не судить строго, потому что на телешоу без крика высказаться не дадут. Такое сообщение Анищенко написал вчера, 12 января, прикрепив к своему посту фото с самим Малаховым, Семёновым и другими.

Весной 2017 года эксперт по лжи Илья Анищенко просмотрел видео с Шурыгиной, которая заявляла об изнасиловании, и сообщил, что подросток врёт. Кроме этого, Илья провёл свой эксперимент в коттедже, где якобы все и происходило.

В эфир новый выпуск «Прямого эфира» с Семёновым и Анищенко выйдет 15 января.