Видео Максима Галкина из спортзала рассмешило поклонников

Вчера, 18:17

41-летний Максим Галкин продемонстрировал в своем Instagram видеозапись тренировки в спортивном зале. Поклонников шоумена ролик весьма рассмешил.

С присущей ему самоиронией Максим прокомментировал свое видео, сказав, что только через 6 месяцев после обновления ранее приобретенного абонемента он все-таки добрался до спортивного зала. Перед этим пять раз тренировку он отменял. Ролик супруга Аллы Борисовны очень быстро набрал тысячи просмотров поклонников, а у него более 2,6 миллиона подписчиков, и собрал огромное количество позитивных оценок.

В видеорепортаже Галкин не только показал как он выполняет физические упражнения, но и продемонстрировал свое отменное чувство юмора, с которым он не расстается даже в фитнес-центре, комментируя свое отношение к занятию спортом во время выполнения комплекса упражнений с использованием тренажеров и без.