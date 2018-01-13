Дана Борисова шокировала поклонников макияжем в монастыре

Вчера, 17:27

Телеведущая Дана Борисова явилась в храм, в который мечтала попасть, с ярким макияжем и стала фотографироваться со служителями.





Дана Борисова, как и обещала ранее, добралась до Рыльского монастыря. За короткое время пребывания Дана успела поговорить и сфотографироваться с настоятелем монастыря, причаститься и помолиться, а также поцеловать молитву старца Ипполита. На последнюю Борисова возлагает большие надежды, поскольку в своём посте в Instagram она отметила, что боится вновь сорваться.



Поклонники порадовались за телеведущую и за её успехи. Как сообщают журналисты «ВистаНьюс», они были шокированы, когда увидели, в каком виде Борисова пришла в святое место. «Это все прекрасно и все будет чудесно! Но в храм и накрашенной - это печально», «Нормальный такой макияж, в самый раз в монастырь и фоткаться со священником», «Хоть бы в храм не штукатурилась, пустая как пробка», «Фото со священником обязательно?» - критикуют Дану за поступок фанаты.