Вчера, 18:21

Известная балерина Анастасия Волочкова снова показала «голое» фото, скрыв интимные места растениями. Как сообщает VladTime, сделан снимок на Мальдивах, где у знаменитости в настоящее время отдых.

Фанаты, которые ранее постоянно критиковали Анастасию Волочкову за слишком откровенные фотографии, теперь отреагировали на это спокойнее. Однако желающие покритиковать всё равно нашлись. По словам некоторых подписчиков Анастасии Волочковой, балерина не ведёт себя, как взрослая, а также не показывает природу и экзотику Мальдивских островов.

Отдельные комментаторы предположили, что всё дело в продуманном фотосете для какой-то пиар-компании и стали гадать, какой же конечный результат. Стоит отметить, что Анастасия Волочкова является одной из самых обсуждаемых артисток российского шоу-бизнеса, причём в основном интернет-пользователи настроены в её отношении негативно.