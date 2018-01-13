Вчера, 17:18

Лолита Милявская похвасталась молодым и спортивным мужем. Звезда показала, как ее супруг Дмитрий Иванов плавает в бассейне.

Лолита Милявская в 2010 году в пятый раз вышла замуж. Ее избранником стал теннисист Дмитрий Иванов, который моложе супруги на 12 лет. Лолита периодически выкладывает фотографии с мужем, однако в последнее время это происходит достаточно редко. Сегодня Милявская опубликовала видео с занятий мужа в бассейне.

Она похвасталась, что молодой супруг активно занимается спортом и не имеет вредных привычек, в отличие от ее самой. Милявская рассказала, что ее не привлекают занятия спортом и она придерживается далеко не здорового образа жизни. Молодой супруг пытается пристрастить Лолиту к спорту, но звезда не планирует менять привычки. В конце ролика она заявила, что отказом от здорового образа жизни соблюдает баланс Вселенной.