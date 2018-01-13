Бывший участник "Дома-2" Дмитрий Исламов обвинён в краже

Вчера, 16:13

Бывший участник телевизионного проекта «Дом-2» Дмитрий Исламов обвинён в краже кошелька.

Директор ночного клуба Amoret Татьяна Патылыцина обратилась в полицию с заявлением о краже кошелька. Женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что в момент, когда парень совершал преступление, его сняли видеокамеры. На них видно, как Дима Исламов из служебного коридора зашел в офис клуба. Заметив личные вещи сотрудников, там же находились и вещи хозяйки, парень целенаправленно залез в сумочку Louis Vuitton и вытащил кошелек, в котором находилось 15 тысяч и банковские карты. Спрятав его за поясом в джинсах, Дмитрий направился к выходу.

Ранее директор сообщила, что парень более 8 часов провел в заведении на танцплощадке и был абсолютно в трезвом состоянии. МВД России по Басманному району пытаются установить местонахождение бывшего экс-участника «Дом-2».