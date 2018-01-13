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Из-за чувства вины Армен Джигарханян не навещает могилу дочери

Вчера, 16:10

По свидетельствам Виталины Цымбалюк – Романовской, Армен Джигарханян не хочет навещать могилу дочери, потому, что винит себя в ее гибели.

23-х летняя дочь Армена Борисовича Елена и ее молодой человек отравились угарным газом, когда уснули в машине с заведенным двигателем более 30 лет назад, но актер до сих пор не может заставить себя навестить ее могилу. Девушка получила в наследство от своей матери синдром хореи Хантингтона, называемой также «пляской святого Витта», характеризующийся хаотичными и отрывистыми движениями.

Следствие сделало вывод, что молодые люди погибли вследствие несчастного случая. Но, тем не менее, Виталина заявляет, что не знает точной причины гибели молодой пары, потому что ее экс-супруг категорически отказывался говорить на эту тему и посещать могилу покойной дочери.


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