"Насильник" Шурыгиной требует за интервью 50 000 рублей

Сегодня, 15:52

История Дианой Шурыгиной до сих пор напоминает о себе разными фактами из жизни ее участников. Вот и недавно стало известно, что "насильник" Дианы Сергей Семенов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. В поисках первовременного капитала в период поиска работы Сергей назначил высокие цены на свое интервью.

Изначально, как известно, Сергей не брал денег за свое интервью, а все предлагаемые средства просил перечислить в детские дома. Подразумевается, что этот "жест" тоже внес свою лепту в освобождение Семенова.

Однако, оказавшись на свободе, парень понял, что без денег делать нечего и начал предлагать сумму в размерах от 40 до 50 тысяч рублей за один разговор журналистов с ним по телефону. Перед этим он появился в шоу Андрея Малахова, в котором расценки за интервью еще выше.

Тем временем Диана Шурыгина возмущена тем, что Семенова отпустили спустя год после ареста. Но стоит отметить, что освобождение по УДО также возможно при согласии обвинителя. Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что Диана "дала добро" на свободу Сергея. Сама девушка даже благодарит судьбу за такой момент в ее жизни, ведь благодаря такому скандалу она стала известной, прилично заработала и вышла замуж.

Не удивительно, если наступит и "звездный час" Семенова. Кто знает, может таким образом молодые люди решили помочь друг другу обрести популярность и деньги.