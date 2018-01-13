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Как на похоронах: Катя Жужа удивила фанатов чёрным купальником

Сегодня, 14:52

Светская львица и участница шоу «Дом-2» Катя Жужа шокировала фанатов необычным купальником чёрного цвета, который надела во время отдыха в Дубае. Поклонники заявили, что в такой одежде можно ходить на похороны.

«Как на похоронах вы вдвоём, получше купальников что ли не было? Ещё и в Дубае, ужаритесь», - написала одна из подписчиц. Прочие фанаты Кати Жужи назвали такой образ участницы «Дом-2» отвратительным, не подходящим под формы девушки. В целом, купальник чёрного цвета критиковали многие, но несмотря на это снимок собрал свыше 10 тысяч «лайков» всего полчаса после публикации.

Жужа не стала комментировать обвинения от подписчиков, продолжая спокойно отдыхать в Дубае.


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