Бузова требует упрятать за решетку ее двойника

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Скандальная певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась в правоохранительные органы с просьбой арестовать своего двойника.

Как утверждает поп-исполнительница, на просторах интернета появилась девушка, выдающая себя за Ольгу Бузову. Аферистка предлагает пользователям сети выступить у них на праздничном мероприятии за определенную сумму. Телеведущая уже написала на своего двойника заявление в правоохранительные органы, требуя немедленного ареста предполагаемой злоумышленницы.

Сама Бузова в настоящее время отдыхает на одном из таиландских курортов. Интернет-сообщество предполагает, поп-исполнительница отправилась за границу, дабы справиться со стрессом, спровоцированным недавней женитьбой ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова на ростовской модели Анастасии Костенко.