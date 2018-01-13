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Бузова требует упрятать за решетку ее двойника

Сегодня, 14:42

Скандальная певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась в правоохранительные органы с просьбой арестовать своего двойника.

Как утверждает поп-исполнительница, на просторах интернета появилась девушка, выдающая себя за Ольгу Бузову. Аферистка предлагает пользователям сети выступить у них на праздничном мероприятии за определенную сумму. Телеведущая уже написала на своего двойника заявление в правоохранительные органы, требуя немедленного ареста предполагаемой злоумышленницы.

Сама Бузова в настоящее время отдыхает на одном из таиландских курортов. Интернет-сообщество предполагает, поп-исполнительница отправилась за границу, дабы справиться со стрессом, спровоцированным недавней женитьбой ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова на ростовской модели Анастасии Костенко.


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