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Фанатов Ольги Бузовой насторожило её странное поведение в самолёте

Сегодня, 14:29

Фанатов певицы Ольги Бузовой насторожило её странное поведение в самолёте, когда девушка совершала перелёт в Таиланд для отдыха. Многие люди заявили, что певица была сильно пьяна, так как у неё заплетался язык.

На своей странице в социальной сети Ольга Бузова опубликовала очередной ролик, где она запечатлена в самолёте во время перелёта в Таиланд на отдых. Певица поинтересовалась у своих поклонников, нравится ли им наблюдать за её жизнью, а также спрашивала, нужно ли ей выключить свой смартфон.

Фанатов, просмотревших ролик, в первую очередь смутила бессвязная речь Бузовой. Девушка не могула выговорить элементарные слова и постоянно запиналась в своих предложениях. Поэтому люди предположили, что популярная теледива просто перебрала с алкоголем.

На следующий день после публикации Ольга решила удалить ролик. Хотя и за один день он набрал достаточно большое количество лайков и комментариев.

Ранее Ольга Бузова выложила в свой Instagram фото с отдыха в Таиланде, на котором продемонстрировала фанатам свою фигуру, в частности попу, в откровенном купальнике.


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