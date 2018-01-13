Ирина Круг спрогнозировала скорый развод со своим новым супругом

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Популярная певица Ирина Круг, вдова умершего артиста Михаила Круга, в своём недавнем интервью рассказала о проблемах в своей семье. Кроме этого, женщина прогнозирует скорое расставание со своим новым супругом. Ирина Круг считает, что у неё с мужем очень разные характеры.

Ирина Круг решила пользоваться фамилией своего известного мужа после его смерти, так как она ей очень симпатизирует. Однако общество посчитало, что таким образом женщина решила начать свою сольную карьеру, используя уже знаменитую фамилию мужа. Сама же Ирина заявляет, что это не так, и утверждает, что проблемы от этой фамилии умножаются на два. Ведь очень тяжело сделать хороший и успешный проект из-за мнения социума, который уже негативно к ней настроен только после появления слухов.

Во второй раз Ирина Круг вышла замуж в 2006 году. У неё с новым супругом даже родился общий сын Андрей. В данный момент артистка заявляет, что в семье есть множество трудностей, которые могут послужить и причинами развода. Стало известно, что Ирина и её избранник имеют слишком разные характеры и из-за этого появляются разногласия. Певица не знает, как она смогла столько много лет прощать своему мужу ошибки и жить с ним.