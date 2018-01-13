Ясновидящая: Бородина родит мальчика через два года

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Ясновидящая напророчила Ксении Бородиной скорое рождение ребенка, мальчика. Это событие может произойти в жизни телеведущей через пару лет.

Камилла Филатова, известная ясновидящая, которую неоднократно приглашали в разные мистические программы, сообщила уникальную новость относительно Ксении Бородиной. Ясновидящая не стала скрывать, что сама Бородина не слишком пылает страстью к своему супругу Омарову, но они предназначены друг для друга, так что развод здесь будет неуместным. Супруги будут постоянно возвращаться в семью.

Также адепт магии подчеркнула, что сам Омаров страстно любит свою половинку и готов для нее все сделать возможное. Окончательной новостью, касающейся будущего Ксении Бородиной, стало известие о скорых переменах в ее жизни. Экстрасенс уверена, что через два года телезвезда станет матерью и родит на свет мальчика. Филатова дала дельный совет супружеской паре для охраны их благополучия. Экстрасенс считает необходимостью поставить защиту от завистников.