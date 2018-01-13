Ольга Бузова показала поклонникам тощую задницу

Сегодня, 12:49

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала поклонникам тощую "пятую точку" на фото. Поклонники смогли в деталях рассмотреть формы Бузовой, так как она надела откровенный купальник.

В Instagram Ольга разместила очередной фото с отдыха в Таиланде, куда она прилетела еще вчера утром. Сегодня стало известно, что вместе с Бузовой там находится резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Пара опубликовала совместное видео во время прогулки на катере. Поклонники уверены, что у Тимура и Оли бурный роман, так как они сами на это намекнули.

Подписчики наперебой начали интересоваться отношениями между Бузовой и Батрутдиновым, однако звезды в шутку ответили, что "это все неправда". Ольга расхаживает перед Тимуром в откровенном купальнике, поэтому поклонники отказываются верить в отсутствие чувств между ними.