Сегодня, 11:30

Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель устроила скандал своему мужу из-за беременности. Дмитрий Дмитренко просто устал видеть постоянно недовольной Рапунцель и высказал ей всё, что думает по этому поводу.

Ссоры в жизни Рапунцель и Дмитренко – привычное дело. Более того, они выставлены напоказ в телестройке «Дом-2». Несмотря на то, что женщина беременна, она продолжает сниматься в передаче. Накануне Рапунцель устроила скандал своему мужу. Это произошло после того, как Дмитренко поинтересовался, почему его жена постоянно недовольна. В результате оказалось, что мужчина просто не обращает внимание на беременную женщину, а ей каждую ночь становится плохо.

«До 6 утра меня полоскало, я раз 6 вставала, меня тошнило… вместо того, чтобы понимать меня, ты предъявляешь мне претензии…», - сказала Рапунцель. Поклонники посоветовали Дмитренко уделять больше внимания своей жене, потому что во время беременности ей особенно тяжело.