Насильник Шурыгиной начинает карьеру видеоблогера

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Сергей Семёнов, которого осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, после освобождения начинает карьеру видеоблогера.





Именно такое мнение сложилось у большинства подписчиков Сергея в социальных сетях. До его выхода на свободу семья обидчика Шурыгиной активно вела общение со сторонниками в Интернете, пока сама Диана занималась карьерой в Сети. На данный момент у Сергея есть канал на YouTube, страница в Instagram и страница и фан-группа во «ВКонтакте», на которые подписаны десятки тысяч человек.



Кроме того, Сергей, или его родные, публикует новости о начале скорой активной работы всех своих аккаунтов. Подписчики Семёнова разделились во мнениях. Некоторые поддерживают молодого человека в начинаниях, желая ему скорее доказать невиновность и заработать денег, ведь для судимых работы почти нет. Тогда как большая часть пользователей соцсетей уверена, что весь скандал – фарс. После выхода парня из тюрьмы ситуация получила новую, более громкую славу у зрителей. «Эм, я конечно рада, что Сергей вышел на свободу, но это уже перебор...Зачем это вообще нужно? Прославиться?», «А, можно уже и отписываться. Сергей вышел. Справедливость есть, хоть и с запозданием на год. Тут как бы он сам пиариться не начал и не стал бы очередным блогером», - пишут пользователи.