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Сын Плющенко и Рудковской рассказал о своем «несчастном детстве»

Сегодня, 11:41

Всемирно известному фигуристу Евгению Плющенку и телеведущей Яне Рудковской надоело, что пресса обвиняет их в лишении детства сына Александра. Звездные родители специально записали видеоролик, на котором 5-летний мальчик рассказывает о своей «несчастной жизни».

Видео начинается с попытки Плющенко и Рудковской уговорить сына пойти домой. 5-летний Александр игнорирует слова звездных родителей, желая остаться на льду и продолжать тренировку. Однако ребенку все же пришлось послушаться отца, ведь олимпийский чемпион по фигурному катанию не разрешает своему наследнику тренироваться за пределами своих сил. Вот такое вот «несчастное детство» у Саши Плющенко.

Не так давно сыну фигуриста и телеведущей исполнилось 5 лет. Несмотря на столь юный возраст, Александр демонстрирует восхитительное катание на льду. В новогодние праздники наследник вместе с родителями выполнял сложнейшие номера в развлекательных шоу, стремясь, как и его отец, стать олимпийским чемпионом.


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