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«Любовник» Натальи Краско высказался на шоу «На самом деле»

Сегодня, 11:26

«Любовник» Натальи Краско высказался на телешоу «На самом деле». Но зрителей передачи редакторам ток-шоу обмануть всё же не удалось, не смотря на профессиональных актёров и огромные гонорары. Выяснилось, что история с любовником была выдуманным пиаром.

Любители федеральных шоу уже более двух лет наблюдают за семьёй Ивана Краско и Натальи Шевель. Разница в их возрасте составляет 60 лет.

Вячеслав Смородинов, директор народного артиста, в ходе шоу «На самом деле» заявил, что актёр и его супруга живут в ужасных условиях, деля крышу с невестой Ивана Ивановича и его внуком. Из-за этого для них очень важно купить новое жильё. Именно ради этого они и посещают передачи, где обсуждают их союз, по такой же причине они и выдумали историю с подставным любовником.

Отмечается, что Александр Лавретро во время шоу даже и не думал, что в сценарии прописана драка. За кулисами передачи стало известно, что редакторы обратились к Смородинову зайти в студию и с кулаками накинуться на артиста.

Позже Наталья Шевель сообщила, что ради того, чтобы обеспечить своего престарелого супруга и себя, она пойдёт на всё. Поэтому девушка даже решила сыграть роль изменщицы, которая из-за бедности нашла любовника.


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