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Мужчина из Благовещенска увековечил Бузову в татуировке на руке

Вчера, 21:56

Необычную татуировку нанёс себе на руку житель Благовещенска. Молодой человек оказался почитателем телеведущей и певицы Ольги Бузовой и увековечил её портрет у себя на коже.

 Татуировку с портретом Бузовой наносил мастер Павел Струговец. По его собственному признанию, делал он это совершенно бесплатно, мастеру хотелось узнать, найдётся ли вообще желающий на такой рисунок. Желающий нашёлся довольно быстро, причём, он не был даже фанатом телеведущей.

Тату-мастер комментирует, что для клиента Бузова является своеобразным символом невероятного упорства, ведь при явном отсутствии таланта она смогла добиться небывалых высот в шоу-бизнесе. Напомним, около 6 дней назад в Instagram Бузовой появился снимок другого её тату-изображения, в мультяшной стилизации и форме "Спартака".


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