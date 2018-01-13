VistaNews.ru


Модель "plus-size" снялась для обложки российского журнала Cosmo

Сегодня, 03:30

Известная модель «plus-size» Эшли Грэм участвовала в фотосъёмке для обложки российского журнала Cosmo.

 Обладательница пышных форм опубликовала снимок на своей странице в социальной сети. На фотографиях американская модель выглядит намного миниатюрнее, чем есть на самом деле. Дабы предотвратить упреки поклонников, в том, что фото поддавалось ретушированию, девушка оставила комментарий: «Никакого фотошопа здесь нет! Я выгляжу стройнее благодаря удачно выбранному углу съемки». Всего за сутки 176 тысяч пользователей Instagram поставили под публикацией отметку «мне нравится».

В своём интервью модель сказала, что ей нравится быть 30-летней красоткой, и выразила слова благодарности всей команде журнала за весёлые съемки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.