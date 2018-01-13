Модель "plus-size" снялась для обложки российского журнала Cosmo

Сегодня, 03:30

Известная модель «plus-size» Эшли Грэм участвовала в фотосъёмке для обложки российского журнала Cosmo.

Обладательница пышных форм опубликовала снимок на своей странице в социальной сети. На фотографиях американская модель выглядит намного миниатюрнее, чем есть на самом деле. Дабы предотвратить упреки поклонников, в том, что фото поддавалось ретушированию, девушка оставила комментарий: «Никакого фотошопа здесь нет! Я выгляжу стройнее благодаря удачно выбранному углу съемки». Всего за сутки 176 тысяч пользователей Instagram поставили под публикацией отметку «мне нравится».

В своём интервью модель сказала, что ей нравится быть 30-летней красоткой, и выразила слова благодарности всей команде журнала за весёлые съемки.