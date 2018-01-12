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Ольга Бузова показала эротический танец на пляже в Пхукете

Вчера, 20:13

Ольга Бузова шокировала своих поклонников новым пикантным видео с горячими эротическими танцами. Певица исполняет элементы хореографии просто на песочном берегу моря в Пхукете.

 Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова отчиталась перед фанатами о своем начале отпуска. В Сети, на странице Instagram, появилось уникальное любительское видео, автором которого стала сама певица. Зрители увидели горячий танец с элементами эротики на пляже в Пхукете. Ольга Бузова без стеснения исполнила красивый танец сексуального характера. В момент съемки из одежды на ней был всего лишь красивый купальник и легкое парео, которым Бузова размахивала, как вуалью.

Под выложенным роликом телезвезда оставила комментарий о том, что так начался ее отпуск, который она проводит в Пхукете. Ролик за несколько часов собрал масштабное количество положительных отзывов. Поклонники пожелали ей провести остальную часть отпуска с пользой для здоровья и будущей работы, набираясь вдохновения и силы.


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